Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) assinalou 855 queixas de violência contra crianças, no País. O caso mais aberrante aconteceu em Benguela, onde um homem queimou a filha com água quente por razões fúteis.

Segundo a queixa recebida pelo INAC, o pai sem motivos palpáveis arremessou uma cafeteira com água quente nas costas da filha, de 12 anos, que ficou com queimaduras graves.

Entre as denúncias, destacam-se ainda 46 de abuso sexual, 72 de agressão física e psicológica, 108 de exploração de trabalho infantil e 201 de não cumprimento das obrigações com a pensão de alimento.

De acordo com o relatório semanal da instituição, as províncias onde se registaram maior número de ocorrências foram Luanda, Bié, Benguela, Malanje e Cubango.

No município da Maianga, em Luanda, uma menor, de 6 anos, foi durante meses abusada sexualmente pelo pai, que se aproveitada da ausência da mulher, para consumar o acto.

No Bié, concretamente na localidade do Cuemba, duas crianças, de cinco e oito anos, foram abusadas sexualmente, por um vizinho de 32, que atraiu as menores que estavam a brincar na rua, para a sua residência.

Estes casos foram encaminhados para as direcções províncias da polícia e do INAC.

Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.