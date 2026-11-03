Segundo a queixa recebida pelo INAC, o pai sem motivos palpáveis arremessou uma cafeteira com água quente nas costas da filha, de 12 anos, que ficou com queimaduras graves.
Entre as denúncias, destacam-se ainda 46 de abuso sexual, 72 de agressão física e psicológica, 108 de exploração de trabalho infantil e 201 de não cumprimento das obrigações com a pensão de alimento.
De acordo com o relatório semanal da instituição, as províncias onde se registaram maior número de ocorrências foram Luanda, Bié, Benguela, Malanje e Cubango.
No município da Maianga, em Luanda, uma menor, de 6 anos, foi durante meses abusada sexualmente pelo pai, que se aproveitada da ausência da mulher, para consumar o acto.
No Bié, concretamente na localidade do Cuemba, duas crianças, de cinco e oito anos, foram abusadas sexualmente, por um vizinho de 32, que atraiu as menores que estavam a brincar na rua, para a sua residência.
Estes casos foram encaminhados para as direcções províncias da polícia e do INAC.
Em caso de violência contra crianças, o INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.