Em 2002, o Senegal chocou o mundo do futebol ao derrotar a França, por 1-0, na partida de abertura do Campeonato do Mundo, disputado no Japão e na Coreia do Sul.

As duas selecções voltam a medir forças 24 anos depois, desta vez em partida do Grupo I, agendada para as 20h00, hora de Angola.

Os "Leões do Teranga", que meses antes haviam alcançado a final do CAN, protagonizaram uma das maiores surpresas da história da competição, graças a um golo de Papa Bouba Diop, diante da selecção que conquistara o Mundial de 1998 e o Europeu de 2000.

Aquela equipa era capitaneada por Aliou Cissé, que viria mais tarde a tornar-se seleccionador nacional e a conduzir o Senegal ao título africano de 2022, o primeiro da história do país. Actualmente, o técnico orienta a selecção de Angola.

A equipa contava com jogadores de grande qualidade, como El Hadji Diouf, que assinaria pelo Liverpool após o torneio, Henri Camara, segundo melhor marcador da história da sua selecção, com 29 golos em 99 jogos, e Khalilou Fadiga, um dos futebolistas mais talentosos da sua geração.

A campanha de 2002, que culminou com a eliminação nos quartos-de-final diante da Turquia (0-1), confirmou a ascensão do futebol senegalês, poucos meses após a equipa ter perdido a final do Campeonato Africano das Nações diante dos Camarões, na decisão por penáltis.

Para lá da rivalidade desportiva, o duelo carrega também uma dimensão histórica entre dois países ligados por um passado comum.

O Senegal, antiga colónia francesa até à independência em 1960, procura afirmar-se novamente no palco mundial diante de uma formação que se consolidou como uma das maiores potências do futebol internacional.

A selecção senegalesa apresenta-se como campeã africana em título e possui futebolistas de elevado nível, como Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr, Lamine Camara e Édouard Mendy.

Por sua vez, no Campeonato do Mundo, os gauleses procuram construir uma história diferente e entram em campo com o favoritismo do seu lado, embora o duelo esteja longe de ser uma tarefa simples.

A França chega a este encontro com o peso do estatuto de candidata ao título. Campeã mundial em 2018, na Rússia, e finalista vencida em 2022, no Qatar, a selecção francesa conta com uma geração recheada de talento, liderada por nomes como Kylian Mbappé, Mike Maignan, Ousmane Dembélé, William Saliba, Ibrahima Konaté, N"Golo Kanté, Rayan Cherki e Bradley Barcola.