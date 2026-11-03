A subcomissão de candidaturas da comissão preparatória do congresso do MPLA considerou nula a candidatura de António Venâncio à liderança do partido.

Embora a avaliação definitiva do processo do militante António Venâncio estivesse inicialmente prevista para ser divulgada no dia 5 de Novembro, a informação sobre a rejeição e nulidade do processo de candidatura foi avançada esta terça-feira por Job Capapinha.

O coordenador da subcomissão de candidaturas do 9º congresso ordinário do MPLA declarou, em conferência de imprensa, que foram validadas apenas 459 dos milhares de fichas de subscrição entregues pelo mandatário de Venâncio, , Hélder Ludi, no dia 23 de Outubro de 2026.

Com o afastamento de António Venâncio e o chumbo definitivo anterior da candidatura do general na reserva Higino Carneiro, por alegadas irregularidades, João Lourenço mantém-se como o único candidato validado para a liderança do MPLA no próximo congresso.

Para a candidatura ao cargo de presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9.º congresso ordinário do MPLA realiza-se nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2026, na cidade de Luanda. O evento decorre sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e contará com a participação de 3.000 delegados vindos de todo o país e da diáspora.