Um efectivo da Polícia Nacional (PN) foi morto, nas primeiras horas desta quarta-feira, 25, no interior de um snack-bar, no município do Dande, província do Bengo.

Segundo o porta-voz da PN no Bengo, superintendente-chefe Paulo Miranda de Sousa, tudo aconteceu quando a vítima e o acusado se encontravam no interior do estabelecimento comercial a conviver.

No decurso do convívio, o acusado terá esbarrado no polícia, facto que fez com que gerasse um desentendimento entre ambos.

O alegado assassino puxou de um canivete e desferiu três golpes fatais na vítima e fugiu para parte incerta, conta a polícia.

Após tomarem conhecimento, as autoridades locais começaram a investigar as circunstâncias da morte do funcionário do Ministério do Interior, para localizar e deter o presumível autor.

Sebastião Van-Dúnem Boaventura mais conhecido por "Pé Leve", de 34 anos, a vítima, estava colocado no Comando da Província de Luanda, na Unidade de Polícia de Segurança de Objectivos Estratégicos.