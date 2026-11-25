A assistência médica em eventos privados de natureza cultural, desportiva, comercial, religiosa, social ou política assegurada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica de Angola (INEMA) passa a ser paga sempre que a concentração de pessoas e a avaliação de riscos justifiquem a intervenção da instituição, determina o novo regime jurídico das taxas devidas pelos serviços prestados pelo organismo.

Apesar da introdução das cobranças, o decreto consultado pelo Novo Jornal define que a assistência pré-hospitalar e a evacuação assistida de cidadãos em situações de doença súbita ou acidentes com risco iminente para a vida continuam totalmente gratuitas. Estão igualmente isentos do pagamento de qualquer taxa o Estado, as pessoas colectivas públicas sem fins lucrativos e as entidades privadas de utilidade pública.

De acordo com o documento, o valor a pagar pela assistência médica em eventos privados varia consoante a lotação e é cobrado por dia. Para actividades que reúnam entre 100 e 500 participantes, a taxa diária foi fixada em 91.909,90 kwanzas, subindo para 96.286,56 kwanzas nos eventos que acolham entre 501 e 1.000 pessoas. Nos encontros com mais de 1.000 e até 3.000 participantes, o custo diário passa a ser de 105.039,89 kwanzas, atingindo o valor máximo de 113.793,21 kwanzas por dia quando a lotação ultrapassar os 3.000 participantes.

O novo quadro legal abrange também outras valências técnicas e operacionais. O transporte de doentes solicitado por instituições privadas de saúde com fins lucrativos passa a ter um custo de 32.095,52 kwanzas por paciente. Já a certificação da actividade privada de transporte de doentes foi fixada em 568.966,05 kwanzas por cada acto.

Na área da capacitação, as acções de formação em emergências médicas, incluindo a homologação de currículos de cursos de curta duração e estágios de treino, passam a custar 91.909,90 kwanzas. Adicionalmente, cada formando deverá pagar 30.636,63 kwanzas pela emissão do respectivo certificado.

O diploma estabelece que 60 por cento das receitas arrecadadas revertem directamente a favor do INEMA. Esta verba deverá ser canalizada para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos utentes, o reforço das condições de trabalho dos efectivos, a atribuição de suplementos remuneratórios e o apoio ao Fundo Social dos Trabalhadores do Ministério da Saúde. Os restantes 40 por cento serão encaminhados para a Conta Única do Tesouro (CUT).

A liquidação das taxas será processada através do Sistema de Gestão Tributária, mediante a emissão da Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE), sob a rubrica "Taxas Diversas". Os pedidos submetidos por via electrónica dispõem de um prazo máximo de 15 dias úteis para pagamento, enquanto as solicitações entregues em suporte físico ou enviadas por correio exigem pagamento prévio.

Em situações específicas, a lei permite o fraccionamento do pagamento em até três prestações, num intervalo máximo de 60 dias entre a primeira e a última tranche, existindo ainda a possibilidade de requerer uma prorrogação de 30 dias, liquidada em duas prestações. Para garantir o rigor na gestão dos fundos, o decreto determina a realização de auditorias externas às cobranças e à aplicação das receitas, obrigando o INEMA a publicar um relatório e contas anual até ao final do primeiro trimestre do ano seguinte.