Os media ocidentais, com raras excepções, estão a citar, abundantemente, fontes ligadas aos serviços secretos norte-americanos que confirmam que a invasão da Ucrânia pela Rússia vai acontecer em escassos dias, apesar de Moscovo negar com a mesma cadência repetitiva, o que faz das últimas declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, as mais importantes em semanas de crise gerada pela iminência, pelo menos mediática, de um conflito na Europa que pode virar o mundo de pernas para o ar. E nós com ele...

Sergei Lavrov, que há dias, em conferência de imprensa com a sua homóloga britânica, Liz Truss, em Moscovo, depois de uma longa conversa a sós, dizia que a comunicação entre a Rússia e os governos ocidentais era semelhante à de um surdo perante um mudo, veio agora procurar retirar madeira da fogueira lembrando que ainda existe uma oportunidade para que a diplomacia e o diálogo se imponham face a esta escalada de tensões que pode conduzir a uma guerra na Europa que teria tudo para ser devastadora e deixar o mundo irreconhecível por muito tempo.

Basta lembrar que Moscovo e Washington, mesmo três décadas após o fim oficial, mas nem por isso definitivo, da Guerra Fria, com o colapso da antiga União Soviética, em 1989, ainda são, de longe, as duas capitais das maiores potências militares do planeta, desde logo pelos inigualáveis arsenais nucleares.

E ainda porque foi o próprio Presidente dos EUA, Joe Biden, que, na semana passada, admitiu que no dia em que russos e norte-americanos começarem a disparar uns contra os outros, é porque o mundo já está dentro da III Guerra Mundial, embora sempre sublinhando que não o deseja, nem que isso esteja no horizonte, porque a Ucrânia, mesmo face a uma invasão russa, não despoletará o avanço das tropas da NATO visto que o país não faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que "dispara" automaticamente o previsto no Artº 5 apenas em caso de ataque a um dos Estados-membros.

Todavia, sendo certo que há pelo menos um mês que a paisagem mediática ocidental está entulhada de manchetes-rastilho, por exemplo, a CNN Portugal dizia ainda hoje, 14 de Fevereiro, que a invasão está prevista para quarta-feira, 16, parece que também a paciência russa está a chegar ao fim, alegadamente por causa da tal conversa de surdos referida por Lavrov.

Isto é, para o Kremlin, a presença de 130 mil tropas nas fronteiras com a Ucrânia, e dentro da Bielorrússia, um dos aliados da Rússia na região, não tem outro propósito que não seja garantir que as populações russófilas do Donbass, a geografia do leste ucraniano com as cidades de Donetsk e Luhansk a pivotear, onde o controlo pertence a forças independentistas com apoio de Moscovo, não são esmagadas pelas Forças Armadas ucranianas com material militar fornecido pelos americanos, enquanto decorre um braço-de-ferro para garantir que a NATO trava a sua expansão para leste, para junto da fronteira soberana da Rússia.

Mas para Washington e os seus aliados europeus, pelo menos os mais aguerridos, como a Polónia, ou os países do Báltico, Lituânia, Estónia e Letónia, em causa está a indomável vontade de Putin de alargar os seus territórios para oeste, a única forma de lhe dar o estatuto de potência euro-asiática e influência geoestratégica sobre a restante Europa por essa via, que acrescenta à dependência da economia europeia do gás natural exportado por Moscovo.

Mas, quando todos dizem que não querem a guerra, embora tudo pareça marchar em sentido contrário, Joe Biden porque entende que a guerra é uma forte possibilidade e acusa a Rússia de estar a dias de uma invasão, e Putin porque, de facto, mantém forças desmesuradas na fronteira com o vizinho, é Sergei Lavrov que lança uma escada sólida à paz, lembrando que não há nada que obstrua uma solução pacífica.

E, horas depois, desta declaração, de Minsk, a capital da Bielorrússia, veio a segunda corda para a paz, com o Presidente Alexander Lukashenko a dizer que a saída das tropas russas do seu país estava dependente de uma conversa com o Presidente russo. Os dois países estão a realizar exercícios militares não muito longe da fronteira ucraniana e estas palavras do polémico Lukashenko podem ser apenas uma forma de ganhar tempo, sem que se saiba bem para quê.

Face a isto, dos aliados da NATO o que chega é uma repetição gigantesca de manchetes a anunciar a guerra nos mais importantes media, com os lideres dos EUA e aliados a acusar Putin de estar quase a invadir, e com o G7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo - Canadá, França, Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido, EUA e a União Europeia -, vem, quase ao mesmo tempo, que está pronto para avançar com sanções à Rússia com "consequências maciças e imediatas para a economia russa" no caso de uma invasão à Ucrânia.

Com este rolo compressor mediático ocidental atirado contra a Rússia, onde raramente se encontra a posição russa face às acusações, excepto a negação de desejar e de querer invadir, mas quase nunca explicando as razões para a presença militar na fronteira, a Vladimir Putin resta manter o registo que vai repetindo nas sucessivas recepções aos lideres europeus, desde o francês Emmanuel Macron ao alemão Olaf Scholz. "Nâo está prevista nenhuma invasão", clama em vão o chefe do Kremlin...

Mas com, nos últimos dias, um acrescento que não é de somenos: o Kremlin tem agora insistido que a crise no leste europeu está a ter os EUA com o fósforo e a lata da gasolina na mão ignorando a vontade dos europeus, que serão os primeiros e os mais afectados por um conflito que possa, eventualmente, vir a acontecer.

É igualmente verdade que o histórico não é propriamente lisonjeiro para Putin, visto que ainda em 2014 tomou pela força a Crimeia, a península no sul da Ucrânia , onde vive uma larga maioria de população russa, e que, essa é uma das justificações, foi agregada à Ucrânia apenas em 1954, por Nikita Khrushchev, o líder da URSS que era natural da República Soviética da Ucrânia e parte maior da então União Soviética.

Mas este cenário, quente que baste, pode ainda vir a ficar mais instável? Pode, por razões económicas, como o próprio Presidente dos EUA já o admitiu, ao lembrar em Washington, aquando da visita do alemão Olaf Scholz, que se houver uma acção ofensiva russa, o nord stream 2, que é o multimilionário gasoduto que atravessa dos confins da Rússia ao coração da Europa para abastecer as grandes economias do Velho Continente com o seu gás, mais barato e abundante, será anulado rapidamente.

Isto, apesar de se tratar de um investimento de largas centenas de milhões de euros que está praticamente acabado e que levou vários anos de esforço multilateral. Mas quando foi questionado pelos jornalistas, perante o silêncio comprometedor de Scholz, como iria anular o nord stream 2, Joe Biden, secamente, respondeu apenas que assim seria e que não devia haver dúvidas quanto a isso.

Antes, Biden já tinha tranquilizado os seus aliados europeus de que não lhes faltará gás natural Made in USA, transportado por navios, caso o gás russo falhar... por qualquer razão. E ainda não estava iminente uma guerra declarada na Ucrânia. Pelo menos nas capas do jornais e ecrãs de TV ocidentais. Já nos planos para o futuro desenhados a régua e esquadro em Washington, não será bem assim.

Ao resto do mundo, resta aguardar, porque a haver alguma coisa a fazer para travar esta escalada desenfreada para uma situação de conflito aberto, que se saberia como começara, mas impossível de antecipar como terminaria, isso está nas mãos dos europeus, a quem mais interessará, mesmo que por vezez não pareça, se há ou não uma guerra brutal e de novo no seu solo, 70 anos depois do fim da II Guerra Mundial, aparentemente gerida por controlo-remoto a partir do outro lado do Atlântico.

Não há, face a este rodopio desenfreado de jogos de mentira e verdade, meias verdades e mentiras inteiras, forma de ler a realidade sem receio, porque se sabe há milénios que a verdade é a primeira vítima do processo de preparação para uma guerra. Mas é verdade que estamos nesse processo? Nem isso é claro. Porque podemos muito bem estar apenas a observar um jogo do empurra para ganhar territórios de influência onde a ameaça de guerra é apenas instrumental.

O que se sabe já é que se isso acontecer, se uma guerra eclodir, o mundo como o conhecemos deixará de existir por longas décadas, período durante o qual estará de pernas para o ar... e nós com ele.

E já está um bocadinho, como se pode ver pela turbulência nas bolsas e nos mercados petrolíferos, num sobe e desce frenético e ao sabor do... tiroteio mediático.

Curiosidade: Na fotografia pode-se ver Putin e BIden a conversar, aparentemente, de forma descontraída, com o globo terrestre no meio. O Globo é antigo, mas a foto não, porque o Presidente norte-americano foi eleito apenas há cerca de um ano.