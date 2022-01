O Presidente do Burkina Faso foi detido num campo militar por soldados depois de um intenso tiroteio próximo do Palácio Presidencial, na capital do país, Ouagadougou, estão a avançar a

Roch Kabore está detido no decurso de um golpe de estado militar que começou a ser desenhado na noite de Domingo para hoje, estando, nas primeiras horas de hoje, segunda-feira, 24, as principais vias da capital do Burkina Faso tomadas por militares fortemente armados.

Este país da África Ocidental tem estado, nos últimos anos, sob forte tensão devido à tomada de largas áreas do seu território por grupos de radicais islâmicos ligados ao estado islâmico e à al-qaeda.

Os media internacionais com correspondentes no país revelaram que há vítimas entre as forças leais a Kabore e os golpistas, com marcas do tiroteio visíveis em edifícios nas imediações do Palácio Presidencial e em muitas das viaturas militares abandonadas na zona.

Aparentemente a população está a colocar-se nas ruas ao lado dos golpistas porque o Governo de Kabore não tem estado a conseguir lidar com os permanentes ataques dos grupos de radicais contra populações civis e contra aquartelamentos militares, com pesados números de baixas,, como o Novo Jornal tem também noticiado. Este é o 3º golpe militar na África Ocidental, depois de o mesmo ter acontecido no Mali e na Guiné-Conacri.(ver links em baixo nesta página).

Em todos a União Africana, acompanhada pela comunidade internacional em peso, condenou as acções golpistas dos militares.