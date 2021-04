Cacuaco foi o município mais atingido por esta tragédia, com 10 mortes registadas, tendo as chuvas e a falta de infra-estruturas da cidade ceifado mais cinco vidas no município de Luanda, em Viana perderam-se três vidas para as enxurradas que se exponenciaram devido à fragilidade dos sistemas de escoamento de águas pluviais e ao lixo acumulado, o mesmo número e as mesmas razões no Kiamba KIaxi.

Mas às mortes somam-se a destruição de dezenas de equipamentos públicos como escolas, centros de saúde, pontes, estradas...

Mais de duas mil casas foram inundadas, 60 desabaram, no que resultou em 2.344 famílias afectadas.

A governadora provincial, Joana Lina, liderou esta reunião da Protecção Civil de Luanda, tendo deixado, segundo um comunicado do GPL, recomendações no sentido de os administradores municipais manterem o apoio às famílias sinistradas.