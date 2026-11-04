O fim-de-semana prolongado em Angola ficou marcado por 146 acidentes rodoviários, que provocaram 32 mortes e 229 feridos, segundo os dados divulgados pela direcção-geral da Polícia Nacional (PN).

Neste período foram intervencionados cerca de 523 bairros, com maior incidência nas províncias do Uíge, Cuanza-Norte, Bengo, Luanda, Cuanza-Sul, Namibe e Benguela.

Nestas localidades, foram registados 415 crimes diversos, que culminaram com a detenção de 879 indivíduos, a apreensão de 17 armas de fogo, sendo cinco AKM, três pistolas e nove caçadeiras, bem como mais de quatro mil litros de combustível.

Entre os detidos destacam-se ainda três agentes da polícia residentes nas províncias de Luanda, Lunda- Norte e Moxico, acusados de ofensa à integridade física, ameaça de morte e uso indevido de arma de fogo.

No domínio do trânsito, foram apreendidas 169 viaturas, 964 motorizadas, 154 cartas de condução, 97 livretes, 68 títulos, 21 verbetes e foram aplicadas 1.652 multas por várias infracções ao Código da Estrada.