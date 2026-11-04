Um grupo de assaltantes está a ser acusado de assassinar um homem, em plena luz do dia, na província de Malanje, para lhe roubar os pertences, abandonando o cadáver na via pública.

O grupo (na foto) é constituído por três jovens com idades entre os 20 e os 22 anos. Estes foram detidos esta semana, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), e serão encaminhados para o juiz de garantias por homicídio qualificado.

Tudo aconteceu quando a vítima circulava na via pública e foi surpreendida pelos malfeitores, munidos de facas, segundo o porta-voz do SIC-Malanje, Augusto André Barros.

Os delinquentes anunciaram o assalto, um dos elementos desferiu-lhe um golpe fatal com uma faca, na região do torax, de seguida roubaram-lhe os pertences e meteram-se a monte.

Diligências foram feitas e os agentes do SIC conseguiram localizar e deter os homicidas, bem como o comprador do telemóvel da vítima e foi apreendida a faca como prova do crime.