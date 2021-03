A australiana Lucapa Diamond Company, que explora a mina do Lulo, na Lunda Norte, acaba de anunciar que extraiu mais três "pedras" gigantes desta exploração, com mais de 100 quilates, confirmando que esta é a mais produtiva mina de Angola no que diz respeito a gemas de grande tamanho e qualidade.

O Lulo é uma mina que a Lucapa explora desde 2016 com os seus parceiros, a Endiama e a Rosa & Pétalas, e que tem emergido no comércio global de diamantes como uma fonte impressionante de gemas de grande valor, tendo dali saído a maior alguma vez encontrada em Angola, com 404 quilates, poucos meses depois do início da exploração.

Estas três "jóias" em bruto, com 133, 31 e 118 quilates, juntam-se a um vasto leque de diamantes com mais de 100 quilates provenientes do aluvião do Lulo, sendo que é dali que saíram os maiores cinco de sempre da indústria mineira nacional, proporcionando uma valorização recorde deste couto mineiro e da empresa que lidera a sua exploração.

A Lucapa Diamond Company, ao mesmo tempo, tem apostado em investir na sua capacidade instalada no Lulo, procurando, desde sempre, o tesouro escondido, que é o kimberlito de onde estão a sair estes gigantes encontrados ao longo dos cursos de água do couto mineiro com cerca de 3.000 km"s quadrados.

E os estudos existentes revelam que o potencial desta mina é quase inesgotável em largos anos.

O maior de todos dos diamantes, com 404 quilates, foi, depois de adquirido pela então joelheira de luxo suíça, de Isabel dos Santos, de Grisogono, entretanto falida, transformado numa rara jóia que depois foi vendida, em leilão, pela Christie"s, por 34 milhões USD.

Já este ano foram extraídos seis diamantes com mais de 100 quilates do Lulo, um resultado extraordinário que faz desta mina uma das mais "brilhantes" do mundo, tendo no registo o recorde por quilate atingido em 2016, com 2983 USD. Desde 2016, somam-se já 22 diamantes com grandes dimensões, sendo que os denominados especiais têm mais de 10,8 quilates.

De acordo com a Mining Review, estes três diamantes colocam o Lulo com o melhor rácio em todo o mundo de "pedras" com mais de 100 quilates por 20 mil metros cúbicos de entulho removido.

O CEO da Lucapa, o australiano Stephen Wetherall, citado pela empresa em comunicado, nota que este aumento na descoberta de grandes gemas os últimos anos "é o resultado directo de um investimento disciplinado" e com objectivos bem delineados.