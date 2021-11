Os australianos da Lucapa Diamond Company, que gerem a mina do Lulo, na Lunda Norte, onde estão associados à Endiama e à Rosa & Pétalas, divulgaram hoje que encontraram 13 diamantes, oito dos quais de rara qualidade, numa denominada área L028, de amostra do kimberlito nesta concessão de 3.000 km2.

Esta amostra continha 13 diamantes com 4,15 quilates, que, embora se trate de pequenas pedras em tamanho, são grandes em qualidade, havendo mesmo oito delas definidas como Type IIa, que é a a qualidade máxima no que diz respeito à sua cor e cristalinidade porque só é encontrada em 2% da totalidade dos diamantes encontrados em todo o mundo.

Segundo um comunicado da Lucapa, empresa que está representada em bolsa na Austrália e que tem a sua valorização dependente dos resultados obtidos nas explorações que controla, estes 13 exemplares, que somam 4,14 quilates, "representa o maior número de diamantes recuperado de qualquer amostra de kimberlito na área de Canguige até ao momento".

A maior gema classificada como Type IIa, das oito encontradas com esta definição, nesta amostra única de Canguige, tinha 0,59 quilates, considerando a empresa australiana que se trata de um "resultado extraordinário" devido à quantidade de pedras de qualidade recuperadas na amostra.

O CEO da Lucapa, Stephen Wetherall, citado no documento, sublinhou que esta "rara descoberta de oito diamantes com esta qualidade numa única amostra" evidencia o porquê da importância que se está a dar a esta área de Canguige no couto mineiro do Lulo.

Esta descoberta, no entanto, está longe de ser uma novidade no Lulo, porque foi dali que saiu o maior diamante alguma vez encontrado em Angola, em 2016, com 404 quilates (na foto), que a então empresa de Isabel dos Santos, falida entretanto, a suíça de Grisogono, adquiriu por 16 milhões USD e que, após lapidado, foi transformado numa jóia que acabou leiloada pela Christie"s por 34 milhões USD.

O Lulo é ainda a fonte dos 5 maiores diamantes encontrados em Angola, quatro destes com mais de 200 quilates, o que faz desta mina a "jóia da coroa" da indústria diamantífera angolana, embora nem de perto nem de longe se compare à gigante Catoca, na Lunda Sul, que conta com o 4º maior kimberlito do mundo e de onde é extraída a parte de leão dos mais de 9 milhões de quilates anuais, ou 7% de todos os diamantes produzidos anualmente.

O Lulo começou a produzir diamantes em 2016 e, desde então, são raros os meses em que estes 3.000 km2 de exploração não surpreendem o mundo com pedras raras e únicas, o que permitiu que, logo no ano de arranque, fosse a mina que proporcionou o valor mais alto por quilate, 2. 983 USD, em todo o mundo.

Mas, desde então, os diamantes deste pequeno canto mágico da Lunda Norte tem-se mantido, ano após ano, no topo das minas com o quilate mais valorizado do mundo.

