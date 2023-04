Diamantes: Lulo volta a bater recordes e catapulta australianos da Lucapa para 1º trimestre excepcional em 2023

A Lucapa Diamond Company, empresa australiana que explora a mina do Lulo, na Lunda Norte, com a Endiama e a Rosa & Pétalas como sócios, apresentou esta semana o seu relatório de actividades do primeiro trimestre de 2023, anunciado novos recordes de produção e novos gigantes retirados do seu aluvião.