O antigo Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, actual líder do partido MK, foi considerado inapto para concorrer às eleições gerais de 29 de Maio pelo Supremo Tribunal do país devido a condenações criminais anteriores, avança esta segunda-feira, 20, a imprensa do país.

Com o Congresso Nacional Africano (ANC), seu antigo partido, em sérias dificuldades eleitorais depois de 30 anos de governação, desde a queda do apartheid, em 1994, onde se acumularam problemas sociais devastadores, como desemprego recorde e inflação galopante, as possibilidades de Zuma estavam em crescendo.

No entanto, com esta decisão, Jacob Zuma e o seu MK, designação que foi igualmente contestada na justiça pelo ANC devido à semelhança com a antiga organização militarizada do partido de Nelson Mandela, estão arredados de uma das mais importantes eleições na democracia sul-africana.

O anúncio da desqualificação de Zuma foi feito hoje pelo tribunal superior mas, a pouco mais de uma semana das eleições, esta decisão pode ser o rastilho para uma convulsão social, especialmente na província natal do antigo Presidente, o Kwazulu-Natal onde este tem grande notoriedade.

Especialmente porque esta decisão, sendo emitida pelo tribunal de mais alta instância, não permite recurso, o que impede em definitivo a sua candidatura.

Esta decisão está a ser fortemente criticada pelos apoiantes de Zuma, que acusam o ANC de estar a afastá-lo da corrida eleitoral por saber que isso seria um forte desafio à continuidade do seu poder, marcado pela corrupção, desemprego, inflação e conflituosidade social nos últimos anos, tendo esse contexto acelerado durante o actual mandato de Cyril Ramaphosa.

Todavia, apesar deste cenário difícil, as sondagens não deixaram de dar o ANC e Ramaphosa como favoritos, embora com margens muito menores quando comparadas com eleições passadas.