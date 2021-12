Na reunião de hoje, cumprindo o calendário previamente estabelecido, a OPEP+ marcou uma nova reunião para 04 de Janeiro de 2022, que não estava prevista, onde fará uma primeira avaliação para o resto desse mesmo ano, embora tenha neste momento razões para apostar na "estabilidade" como palavra-chave.

Com isto, o "cartel" sublinha a sua convicção de que a economia global vai continuar a justificar uma procura em crescendo apesar do impacto negativo da nova variante do Sars CoV-2, a Omicron, notando que é ainda muito cedo para estabelecer um roteiro a partir desses efeitos, aliviando assim estes primeiros dias de pânico que levou o barril a cair, em menos de uma semana, mais de 11 por cento.

Nesta reunião ficou ainda definido que em Janeiro vai manter o aumento de 400 mil barris por dia, embora tenha deixado a indicação, no comunicado resumido, de que vai manter os seus especialistas empenhados em "ler" os mercados de forma a reagir de forma atempada se assim se justificar e for necessário.

Com isto, o barril de Brent, que serve de referência às ramas exportadas por Angola, chegou às 18:00, hora de Luanda, a aproximar-se da fasquia dos 70 USD, chegando aos 69,76 USD. Recorde-se que em escassos 15 dias, o barril tombou dos 86 USD para abaixo dos 70 já no início desta semana.

Este ciclo negativo da matéria-prima, cujo impacto na economia nacional é gigantesco, pode ser revisitado nos links colocados em baixo, nesta página.