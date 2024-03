O Presidente do Ruanda, Paul Kagame, fez saber que está, finalmente, disponível para se sentar à mesa com o seu homólogo da República Democrática do Congo (RDC), Felix Tshisekedi, depois de uma nova iniciativa do Presidente angolano.

João Lourenço convidou Paul Kagame para uma reunião em Luanda na semana passada e a agenda era totalmente dedicada à melindrosa situação nos Grandes Lagos, onde no horizonte relampeja a possibilidade de um confronto militar.

Por detrás do atrito político-militar entre a RDC e o Ruanda está o apoio já confirmado pela ONU (ver links em baixo nesta página) aos guerrilheiros do Movimento 23 de Março (M23) que actuam no leste congolês, nas províncias dos Kivu Norte e Sul.

Os dois países estão há largos anos a trocar acusações de invasão de territórios, mas com especial ênfase desde 2021, quando reapareceu no terreno o M23 a criar instabilidade e a tomar de assalto várias localidades desta região rica em desejados recursos naturais estratégicos como o cobalto e o coltão.

Para travar uma escalada militar nas fronteiras ruando-congolesas, nos últimos anos foram feitas várias tentativas, tanto em Luanda como em Nairobi, no Quénia, no âmbito das organizações sub-regionais da EAC, SADC e da CIRGL, mas sem grande sucesso.

Nem sequer as forças de interposição e estabilização enviadas para os territórios do leste congolês pela SADC e pela EAC, onde Angola está com centenas de militares, conseguiram diluir a tensão.

No entanto, esse caminho parece estar agora a ser feito, não podendo ser ignorada a mudança de "shift" em Washington, exigindo a Kagame que trave as suas impetuosidades e "apetites" sobre os recursos congoleses.

Mas foi na recente reunião com João Lourenço em Luanda que Paul Kagame viu a "luz" da incontornável decisão de iniciar negociações com a RDC, porque a pressão é crescente e de difícil sustentabilidade no actual cenário, onde Kinshava vem aumentando as ameaças de uma opção pela via militar para resolver o problema.

Na condição de mediador da CIRGL, da SAD e da União Africana, João Lourenço está a conseguir levar a água ao seu moinho com persistência e, aparentemente, confronto de inevitáveis retaliações da comunidade internacional se o Ruanda não deixar o leste congolês em paz.

Isto, porque se sabe também há décadas que o Ruanda usa a guerrilha para desestabilizar a região de forma a que possa continuar a explorar, por exemplo, o coltão, de que é um exportador sem que tenha conhecidas reservas deste minério estratégico para a indústria 2.0 intramuros.

E agora é Kigali a anunciar que está todo pronto para os dois Presidentes, da RDC e do Ruanda (não há ainda data), se sentarem à mesa e desbravar os caminhos do diálogo face a emergência de uma solução militar que levaria toda a região para um caos ainda mais virulento que o que existe já.