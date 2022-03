Faz hoje um mês que as forças russas entraram em território ucraniano dando início a uma das mais devastadoras guerras na Europa desde a II Guerra Mundial, para, justificou Moscovo, garantir a sua "segurança vital" através de uma "operação militar especial". Para já, o que a Rússia conseguiu foi um contra-ataque ocidental com o mais pesado pacote de sanções alguma vez aplicado a um país, enquanto, no terreno, soma e segue uma tragédia humanitária aos olhos de todos.

Em Bruxelas, esta semana, pode estar a ser jogado o destino desta guerra e, mesmo que essa hipótese seja residual, o futuro da humanidade, por causa de alegadas armas biológicas que, primeiro, a Rússia acusou os EUA de terem sob sua responsabilidade em laboratórios espalhados pela Ucrânia, e, depois, com o Presidente Joe Biden a fazer deste assunto o seu cavalo de batalha, apontando como "séria e real" a possibilidade de Vladimir Putin vir a usar armas de destruição massiva na Ucrânia.

Isto, porque na capital da União Europeia, onde chegou, nas últimas horas, Joe Biden, vão ter lugar, entre esta quinta-feira e amanhã, sexta, 25, reuniões do Conselho Europeu, da NATO e do G7, onde o Inquilino da Casa Branca é o convidado especial de todas elas e todas com a guerra na Ucrânia, e a crise económica que está a surgir na forma de estilhaço dos confrontos, como ponto único da agenda.

Face às declarações dos lideres da NATO e dos EUA, a única certeza que persiste é que não existe interesse em mergulhar o ocidente numa guerra com a Rússia, apesar de alguns lideres relevantes o quererem com insistência.

Estão nesta condição o Presidente da Polónia, Andrzej Duda, que insiste no envio de tropas da Aliança Atlântica para a Ucrânia na forma de missão de paz, e o Presidente da Ucrânia, Vaolodymyr Zelensky, que persiste na criação, pela NATO, de uma "zona de exclusão aérea", o que, em ambos os casos, Moscovo, através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, já disse serem garantias do início da III Guerra Mundial, que, tanto Joe Biden como Vladimir Putin admitem desde o início que evoluiria rapidamente para um confronto nuclear devastador.

O Presidente norte-americano é menos corrosivo na sua demanda pela subjugação militar da Rússia, preferindo, ao mesmo tempo que garante não querer um confronto directo com Moscovo, enviar apoio financeiro para Kiev, mais de 14 mil milhões USD, bélico, na forma de milhares de misseis, e ainda na acumulação de sanções ao "inimigo", a quem acusa agora, com veemência, de estar a preparar o uso de armas biológicas e químicas na Ucrânia.

Embora, como está devidamente registado, as acusações iniciais sobre armamento de destruição em massa no campo de batalha ucraniano foram "atiradas" pelos russos aos americanos, dizendo que estes mantiveram, durante anos a fio, laboratórios bioquímicos na Ucrânia, o que foi corroborado pela sub-Secretária de Estado norte-americana, Victoria Nuland, quando esta, publicsamente, chamou a atenção para a urgência de não deixar estes laboratórios caírem em mãos erradas, embora Joe Biden tenha, posteriormente, garantido não existirem quando confrontado sobre essa possibilidade pelos jornalistas.

O Ministério da Defesa russo disse mesmo que as forças ucranianas estavam a preparar o uso de armas deste tipo para incriminar a Rússia aos olhos do mundo.

Independentemente das decisões de âmbito militar, como o reforço do apoio bélico a Kiev, que vierem a ser tomadas nesta sucessão de encontros na Europa, o que é já certo é que vão ser acrescentadas sanções contra a Rússia e contra os dirigentes russos, como punição por terem iniciado esta guerra contra a Ucrânia.

No entanto, os dirigentes ocidentais - todos estes organismos são integrados exclusivamente por países europeus, da América do Norte (EUA e Canadá) e Japão - têm em cima da mesa notas com as mais recentes declarações do Kremlin, feitas pelo seu porta-voz, Dmitri Peskov, à CNN, sobre as condições em que a Rússia usará as armas nucleares, substanciadas em "quaisquer ameaças à sua existência", sem especificar se essas ameaças seriam militares ou, por exemplo, económicas. E as sanções económicas estão a deixar a Rússia em muito mau estado.

Alguns analistas admitem, no entanto, que estes dias em Bruxelas podem ser, igualmente, dedicados a encontrar uma solução rápida para o conflito, porque, sendo verdade que a Rússia está a ver a sua economia esfrangalhada pelas sanções, na Europa, Japão e EUA, os efeitos de refluxo estão a chegar a um ponto de insustentabilidade política, multiplicando-se, na Europa, os protestos populares devido aos aumentos dos bens essenciais e combustíveis, e nos Estados Unidos, os democratas de Biden começam a temer pelos resultados eleitorais nas eleições intercalares deste ano, onde as sondagens começam a fustigar as opções estratégicas da Casa Branca devido aos efeitos de ricochete que se começam a sentir também na maior economia mundial.

Outro ponto que está a levar à abertura de brechas na "muralha" ocidental é no capitulo energético, onde países como a Alemanha, os Países Baixos ou a Hungria já disseram preto no branco que não vão alinhar em embargos globais ao crude e ao gás russos, ao contrário dos EUA, que já seguiram esse caminho porque não são dependentes de importações de energia, mas aconselhando a Europa a fazê-lo para que o bloco comunitário passe a comprar os seus excedentes de gás natural, essencialmente, mas também petróleo.

Igualmente contrário à estratégia inicial de Washington é a postura de países como a China, que faz finca-pé na sua relação privilegiada com a Rússia, enfrentando duramente as exigência americanas para se afastar de Moscovo, e da Índia, que não só recusou cortar com os russos como estreitou laços comerciais.

Ou ainda em África, onde se multiplicam as iniciativas que contrariam as opções estratégicas da Administração Biden, como a recente proposta sul-africana para votação na Assembleia-Geral da ONU que não se perfila na condenação pretendida pelo "ocidente", optando por uma abordagem humanitária, propondo soluções nesse âmbito, ao contrário da proposta francesa, que pretende uma condenação clara de Moscovo pela guerra "devastadora" na Ucrânia.

Já no capítulo das negociações, tudo parece estar parado, porque os dois lados não assumem alterações importantes às suas posições, embora alguns passos já tenham sido dados, como seja Kiev aceitar não integrar a NATO, como era exigido por Moscovo, e a Rússia deixou cair a exigência de mudança de regime na Ucrânia.

Todavia, o Presidente Zelensky, que se desmultiplica em videoconferências por todo o mundo, ao mesmo tempo que diz querer conversar directamente com Putin para acabar com a guerra, repete ameaças de aniquilar todos os militares russos em território ucraniano, apostando numa retórica severamente castigadora, exigindo cada vez mais sanções contra Moscovo, garantindo que não abdica da integralidade territorial da Ucrânia, incluindo a Crimeia, condição que, à partida, sabe que jamais poderá ser aceite pela Rússia, o que deixa perceber que não é ainda o "seu" tempo para abrir em definitivo a porta às negociações.

Do outro lado, Vladimir Putin não esconde que ainda não em nada para conversar com Zelensky, mas não recusa esse encontro, que diz ser possível quando a parte ucraniana for razoável nas suas exigências.

Enquanto o cessar-fogo não chega, as delegações que iniciaram as conversações logo na segunda semana de guerra continuam a conversar, admitindo avanços mas poucos resultados.

Todavia, que, por causa dos fortes impactos da guerra nas economias ocidentais, destas reuniões ao mais alto nível na Europa, desde o Conselho Europeu, à NATO, e G7, com a presença dos norte-americanos Joe Biden e do canadense Justin Trudeau, e ainda com as múltiplas advertências da ONU sobre a catástrofe da fome em África devido à guerra entre os dois dos maiores produtores de cereais do mundo, a Rússia e a Ucrânia, alguns analistas admitem que, pode detrás da retórica agressiva contra Putin, Zelensky, em segredo, será pressionado para aveludar os seus discursos e abrir caminho a uma saída célere para este conflito.

Isto, quando, ao que tudo indica, os EUA, dos seus objectivos iniciais, dois dos mais importantes já foram conseguidos: a Europa aceitou aumentar de forma substancial o seu investimento em defesa, o que faz dos EUA o principal fornecedor neste negócio de biliões, e os europeus também já estão a aumentar de forma significativa as importações de gás natural que os EUA produzem em excesso e para o qual não tinham escoamento.

No âmbito geoestratégico, os analistas admitem que Washington pode ter um ligeiro revés porque esta guerra, embora estando a fragilizar a Rússia, não isolou este país, pelo contrário, aparentemente está a criar um novo bloco mundial que liga Pequim, Moscovo e Nova Deli, com ramificações ainda, embora menos efusivas mas consistentes com as atitudes recentes dos seus governos, para Teerão, Brasília ou Pretória, entre outros países descontentes com uma "ordem mundial" que beneficia essencialmente os países ocidentais.

Relações Rússia-EUA em ponto de ruptura

A Rússia ameaçou os Estados Unidos da América com um histórico corte de relações diplomáticas depois de o Presidente Joe Biden ter apelidado o seu homólogo Vladimir Putin de "assassino" e "criminoso de guerra". SE houver mesmo um corte nas relações entre os dois países, são as duas maiores potências militares mundiais que ficam de costas voltadas.

Depois de uma primeira reacção, vinda do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, onde este diz apenas que se trata de uma declaração que não dignifica o cargo de Presidente dos EUA, o Governo russo aumentou o tom da resposta através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, admitindo uma ruptura entre os dois países.

Ao mesmo tempo, o embaixador norte-americano em Moscovo, John Sullivan, era chamado ao ministério dos Negócios Estrangeiros russo para lhe ser entregue uma nota de protesto e ser informado por Sergei Lavrov de que as relações bilaterais estão "à beira do colapso"..

Este escalar da tensão, inesperada depois de ter parecido que o Governo russa estaria a preferir desvalorizar as "ofensivas" palavras de Biden, surge num momento em que este está a preparar uma importante deslocação à Europa, que antecedeu de uma nova acusação a Putin, dizendo que o senhor do Kremlin pretende usar armas biológicas na sua guerra na Ucrânia.

Uma eventual consumação desta ruptura diplomática entre Moscovo e Washington tem um significado histórico de relevo porquanto ocorreria 105 anos desde que uma situação similar aconteceu, em 1917, ano em que que os EUA, era Presidente Woodrow Wilson, cortaram relações com a Rússia depois da tomada do poder pelo partido Bolchevique, que viria a dar corpo à comunista União Soviética, que Washington apenas reconheceu 16 anos depois, em 1933, estava Franklin Roosevelt na Casa Branca.

Para já, atravessar essa linha histórica de corte de relações, que significaria que as duas maiores potências mundiais no campo militar, detentoras dos dois maiores arsenais nucleares do mundo, deixariam de comunicar, pelo menos oficialmente, não foi ainda anunciada pelo Kremlin, mas o MNE russo já fez saber que é certo e seguro que essas relações foram severamente prejudicadas pelas declarações de Joe Biden.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, citado pelo site oficial Sputniknews, disse que, perante esta situação, "os EUA têm de parar a escalada das tensões, em termos verbais e na forma como estão a alimentar o regime de Kiev com armamento".

"Têm de parar de gerar ameaças para a Rússia", acrescentou o vice-MNE russo, Sergei Ryabkov, aproveitando para dizer aos jornalistas que se os EUA deixarem de incentivar Kiev, "o que não deve vir a suceder", então "estarão criadas condições para retomar a normalidade das relações" entre a Rússia e os EUA.

E não perdeu a oportunidade para garantir que as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia à Rússia, no seguimento da invasão da Ucrânia, que a Rússia apelida de operação militar especial e condena os jornalistas que escrevem a palavra "guerra", ou todos aqueles que se refiram à entrada doas forças russas na Ucrânia como uma "guerra", não terão "qualquer efeito ou influência" na determinação de Moscovo.

A tempestade humanitária

O grito de alerta foi lançado já há muito tempo, considerado que esta guerra começou a 24 de Fevereiro com o avanço dos blindado russos sobre a Ucrânia - pelo Secretário-Geral da ONU, quando este, a 11 de Março, disse que uma avassaladora fome vai atingir a parte mais fragilizada do mundo, milhões de pessoas em África e na Ásia, já começaram a sentir os efeitos na forma de insegurança alimentar, se o conflito se prolongar.

António Guterres sabia do que falava e a fome é já uma realidade para milhões de pessoas na África Oriental, em países como a Somália ou a Etiópia, ou o Sudão, onde 20 milhões dos 45 milhões de pessoas do país estão à beira da fome severa, uma tragédia jamais vista, porque estes países, embora o mesmo suceda em muitos outros, como o Egipto, ou até Angola, indirectamente, dependem quase a 100% dos cereais adquiridos à Ucrânia e à Rússia, que já fecharam as exportações destes bens de forma a garantir a sua própria segurança alimentar em tempos de guerra.

A Rússia e a Ucrânia os campos agrícolas dedicados ao milho, trigo, cevada... da humanidade menos desenvolvida, produzindo 30% dos cereais em todo o mundo, e, ao mesmo tempo, o celeiro dos países mais pobres e a fonte de alimentos fornecidos, normalmente, pelas agências da ONU, como o UNICEF, o PAM ou outras... nas áreas de maior incidência de secas prolongadas, como o Corno de África, ou de, por exemplo, devastações produzidas por pragas de gafanhotos...

Em Angola, por exemplo, onde, tal como no resto do continente, mas não só, a generalidade dos bens da cesta básica estão a encarecer diariamente - o pão, por exemplo, em alguns locais

Contexto

A 24 de Fevereiro, depois de semanas de impaciente expectativa, as forças russas iniciaram a invasão da Ucrânia por vários pontos, tendo o Presidente russo dito que se tratava de uma "operação especial", sublinhando que o objectivo não é a ocupação do país vizinho mas sim a sua desmilitarização e assegurar que Kiev não insiste na adesão à NATO, o que Moscovo considera parte das suas garantias vitais de segurança nacional, criticando fortemente o avanço desta organização de defesa para junto das suas fronteiras, agregando os antigos membros do Pacto de Varsóvia, organização que também colapsou com a extinção da URSS.

Moscovo visa ainda garantir o reconhecimento de KIev da soberania russa da Península da Crimeia, integrada na Rússia, depois de um referendo, em 2014, e ainda a independência das duas repúblicas do Donbass, a de Donetsk e de Lugansk, de maioria russófila, que o Kremlin já reconheceu em Fevereiro.

Do lado ucraniano, a visão é totalmente distinta e Putin é acusado de estar a querer reintegrar a Ucrânia na Rússia como forma de reconstruir o "império soviético", que se desmoronou em 1992, com o colapso da União Soviética.

Esta guerra na Ucrânia contou com a condenação generalizada da comunidade internacional, tendo a União Europeia e a NATO assumido a linha da frente da contestação à "operação especial" de Putin, que se materializou através de bombardeamentos das principais cidades, por meio de ataques aéreos, lançamento de misseis de cruzeiro e artilharia pesada, e com volumosas colunas militares a cercarem os grandes centros urbanos do país.

Na reacção, além da resistência ucraniana, Moscovo contou com o maior pacote de sanções aplicadas a um país, que está a causar danos avultados à sua economia, sendo disso exemplo a queda da sua moeda nacional, o rublo, em mais de 60%.

Estas sanções, que já levaram as grandes marcas mundiais a deixar a Rússia, como as 850 lojas da McDonalds, abrangem ainda os seus desportistas, artistas, homens de negócios...

Milhares de mortos e feridos e mais de 3 milhões de refugiados nos países vizinhos da Ucrânia são a parte visível deste desastre humanitário.

O histórico recente desta crise no leste europeu pode ser revisitado nos links colocados em baixo, nesta página, inclusive as suas consequências económicas, como o impacto no negócio global do petróleo.