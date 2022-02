Crise Rússia/Ucrânia: Tropas russas cercam Kiev - Capital tem sido alvo de mísseis e há registo de várias explosões - Preço do barril de petróleo perde força e abre pouco acima dos 100 USD

As forças russas, que na madrugada de quinta-feira avançaram para o território da Ucrânia, cercaram a capital do país, Kiev, que tem sido alvo de ataques de mísseis. O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, acusa Vladimir Putin de alvejar civis e lamenta a falta de apoio militar do Ocidente: "Nós defendemos o nosso Estado sozinhos. As forças mais poderosas do mundo estão a observar de longe". Putin diz que "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender. "Ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus resultados e relevância, afirma o Kremlin. Mundo assiste, ansioso, com receio de possível uso do arsenal nuclear contra quem se atrever a interferir.